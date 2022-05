Finale Nazionale Giovanile Crai Under 19 maschile: la Matervolley Castellana è campione d’Italia

Ad Alba Adriatica si è conclusa oggi una settimana di grande pallavolo giovanile. A trionfare, al termine di una lunga battaglia, nella Finale Nazionale Giovanili CRAI Under 19 maschile è stata la Matervolley Castellana. Alla presenza dei consiglieri federali Gianfranco Salmaso, Chiara Di Iulio e del presidente del CR Fipav Abruzzo Di Camillo la formazione pugliese nella finale per il titolo di categoria ha superato i Diavoli Rosa MB 3-0 (25-22, 25-20, 25-18). Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, Volley Treviso al termine di un match che ha condotto dall’inizio alla fine si è imposto contro Volley Milano con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-23, 25-18).

Tornando alla finale scudetto l’avvio del primo set è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio e le squadre hanno battagliato punto a punto. Con il proseguire delle azioni però la Matervolley Castellana ha preso il comando del gioco (15-10). I ragazzi lombardi hanno cercato di rifarsi sotto, ma la formazione pugliese è riuscita a respingere tutti gli assalti e il parziale si è concluso con il punteggio di 25-22. Nel secondo set, invece, i Diavoli Rosa sono entrati in campo con maggiore determinazione e si sono portati avanti (11-7) mettendo sotto pressione la difesa di Castellana. La squadra di Luca Leoni, però, ha avuto la lucidità di restare in partita mantenendo nella seconda parte del set il contatto con gli avversari. Al momento giusto poi è arrivato il sorpasso della Matervolley che ha condotto fino al conclusivo 25-20.

Nel terzo parziale la musica non è cambiata e la Matervolley Castellana è scappata avanti. I pugliesi con il passare del tempo hanno imposto il proprio gioco (20-14) e dettato i ritmi della gara. Nel finale è bastata una buona gestione per chiudere il match e portare a casa il titolo tricolore Under 19 maschile.

Presenti in questi giorni di gare delle finali nazionali giovanili CRAI under 19 maschili il DT del settore giovanile maschile Julio Velasco, l’allenatore della Nazionale Under 20 maschile Matteo Battocchio, il tecnico della Nazionale Under 16 maschile Monica Cresta e il tecnico federale Angiolino Frigoni. I tecnici azzurri hanno assistito alle partite che si sono disputate nei quattro impianti di gioco con in campo le 28 finaliste.

Le dichiarazioni di Luca Leoni (allenatore Matervolley Castellana): “Sono chiaramente felicissimo per il risultato che abbiamo ottenuto. Abbiamo fatto una stagione importante con la salvezza ottenuta in Serie B e poi questo bellissimo scudetto Under 19. Il percorso alle Finali Nazionali Giovanili è stato meraviglioso, abbiamo superato un girone molto impegnativo poi i ragazzi sono stati bravissimi nella fase conclusiva della manifestazione”.

I risultati

Finale 1°-2° posto: Matervolley Castellana -Diavoli Rosa MB 3-0 (25-22, 25-20, 25-18)

Finale 3°-4° posto: Volley Treviso – Volley Milano 3-0 (25-21, 25-23, 25-18)

Finale 5°-6° posto: Pallavolo Padova – Gs Por. Robur Costa 2-3 (25-20, 18-25, 25-21, 19-25, 13-15)

Finale 7°-8° posto: Cuneo Sport 2018 – Cucine Lube Civitanova 1-3 (25-27, 34-32, 20-25, 24-26)

Classifica Finale

1.Matervolley Castellana 2. Diavoli Rosa MB 3. Volley Treviso 4. Volley Milano 5. Gs Por. Robur Costa 6. Pallavolo Padova 7. Cucine Lube Civitanova 8 Cuneo Sport 9. Volley Meta 10. Lupi Santa Croce 11. Pall. Vittorio Veneto 12. Tonno Callipo Calabria 13. Colombo Genova 14. Roomy Saturnia Lube 15. Elisa Volley Pomigliano 16. Marino Pallavolo 17. Sloga Tobor, Sir Safety Perugia, Scuola di P. Anderlini, Nvgjoy Volley 21. Volley Pescara, Roma 7 Volley, Trentino Volley, Volley Catania 25. Campobasso, Decimomannu, Sport Team Sudtirol, Volley Academy Matera.

Premi individuali

Miglior Centrale: Cosimo Balestra (Matervolley Castellana)

Miglior Schiacciatore: Edwin Arguelles (Volley Milano)

Miglior libero: Gabriele Laurenzano (Matervolley Castellana)

Miglior Palleggiatore: Nicola Mazzon (Volley Treviso)

MVP: Alessandro Fanizza (Matervolley Castellana)

Il roster della formazione Campione d’Italia

Matervolley Castellana: Alessio Susco, Gabriel Galiano, Davide Luzzi, Federico Guadagnini, Cosimo Balestra, Leonardo Carta, Gianluca Cofano, Gabriele Buffo, Alessandro Fanizza, Francesco Carcagnì, Gabriele Laurenzano, Stefano Pepe, Nicolò Ciccolella. All. Luca Leoni

Albo d’oro Under 18/19 femminile

Albo d’oro Under 19 maschile

2012/13 Lube Banca Marche MC

2013/14 Itas Trentino Volley

2014/15 Diatec Trentino

2015/16 Volley Treviso

2016/17 Volley Segrate 1978 MI

2017/18 Volley Segrate 1978 (Under 18)

2018/19 Volley Treviso (Under 18)

2019/2020 finali non disputate

2020/2021 Colombo Volley Genova

2021/22 Matervolley Castellana

