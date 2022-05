Selene Alifax secondo al Trofeo Conde de Godò

A Barcellona buon debutto per lo Swan 42 di Massimo De Campo

Selene Alifax, Swan 42 One Design di Massimo De Campo ha partecipato lo scorso week end al primo appuntamento internazionale di stagione, il Trofeo Conde de Godò organizzato nelle acque di Barcellona dal Reale Club Nautico.

Il Trofeo è uno dei massimi appuntamenti ORC in Spagna e ha visto al via 65 imbarcazioni, in rappresentanza di 13 paesi, per una competizione giunta alla 49^ edizione.

Nella classe regina ORC 0-1, con gli scafi più grandi, Selene Alifax chiude al secondo posto dopo 5 prove disputate in condizioni ideali, con brezze da sud che hanno raggiunto i 15 nodi di intensità, poca onda e una temperatura gradevole per tutta la durata dell’evento: Barcellona e il suo campo di regata non hanno deluso le aspettative.

“Eravamo fermi da diversi mesi e questo è stato un campionato importante per l’assetto, non solo della barca, ma anche dell’equipaggio, che ha ritrovato il suo affiatamento.” così l’armatore-timoniere Massimo De Campo alla lettura delle classifiche “Il nuovo tattico Matteo Ivaldi si è inserito subito nel gruppo e siamo felici di questo risultato, che ci ha visti navigare fianco a fianco con barche molto competitive e più grandi.”.

“Il risultato ci premia e il livello della competizione ci fa ben sperare per i prossimi importanti appuntamenti di stagione” gli fa eco il Team Manager e randista Alberto Leghissa “E’ stato un test importante per tutti noi e per la barca, abbiamo acquisito nuovi dati utili in vista del Mondiale One Design”.

Il debutto di stagione del team friulano Selene Alifax, ha visto al via l’armatore timoniere Massimo De Campo, insieme ad un affiatato gruppo di dodici elementi, formato da professionisti e appassionati che regatano insieme da diverse stagioni per i colori dello Yacht Club Lignano.

Alla randa Alberto Leghissa, campione con un invidiabile palmares di successi internazionali al suo attivo, professionista di gruppo 3 per World Sailing, affiancato dall’olimpionico Andrea Trani, trimmer di bordo, Fulvio Manuelli alla prua, Lorenzo Pujatti aiuto prodiere, Camillo Galiano all’albero, Marta Bonetti jolly, Giovanni Battista Ballico alle drizze, Luca Farosich aiuto drizze, Luca Lorenzoni regolazione fiocco, Alessandro Alberti navigatore, e Matteo Ivaldi, olimpionico 470 ormai da diverse stagioni passato a tempo pieno alla vela d’altura, nel ruolo di tattico di bordo.

Il prossimo appuntamento di Selene Alifax, sostenuto dal Title Sponsor Alifax e dagli Sponsor Duferco Energia, Prosecco Doc e Marina Sant’Andrea, sarà nella classe Swan 42 One Design, dal 5 al 9 luglio a Valencia per la “Swan One Design Worlds”, il massimo appuntamento internazionale del cantiere del cigno.

LA STAGIONE 2022 DI SELENE ALIFAX E’ SOSTENUTA DA

Alifax nasce nel 1988 a Padova, dalla decennale esperienza del Dr. Paolo Galiano. Nel 1998, a seguito dell’acquisizione di Sire Analytics Systems, Alifax si afferma nel mercato italiano per la produzione di diagnostica clinica ed inizia un rapido sviluppo del mercato estero, siglando importanti contratti di distribuzione. Oggi Alifax è presente in 100 paesi grazie alla collaborazione con partner commerciali consolidati negli anni.

Facebook @alifax – Linkedin Alifax

Duferco Energia, è un operatore attivo a 360° nel mercato energetico italiano dalla produzione rinnovabile, al trading, sino alla fornitura all’utente finale e allo sviluppo di servizi di efficientamento energetico. Nata per gestire gli investimenti del Gruppo Duferco in impianti di produzione da fonti rinnovabili, Duferco Energia si è successivamente focalizzata nella commercializzazione di servizi energetici per tutti i segmenti di mercato.

Facebook @DufercoEnergia – Linkedin Duferco Energia Spa

Prosecco Doc è il Consorzio di Tutela del celebre vino, istituzione preposta al coordinamento e alla gestione della Denominazione di Origine Controllata.

Il Consorzio ha l’obiettivo di associare in modo volontario le diverse categorie di produttori, i viticoltori singoli e associati, i vinificatori e le case spumantistiche, per garantire lo sviluppo della Denominazione ed il rispetto delle regole previste dal Disciplinare di produzione.

Facebook @proseccodoc – Instagram @proseccodoc – Twitter @proseccoDOC

Shipyard & Marina Sant’Andrea è un porto turistico situato a San Giorgio di Nogaro, nella laguna di Marano. Esteso su un’area di 200.000 mq. con gli oltre 700 posti barca tra terra e mare per imbarcazioni fino a 30mt., è il luogo ideale per custodire e vivere in piena sicurezza la propria imbarcazione.

Il cantiere con annessa l’area di rimessaggio coperta e scoperta è il punto di forza dello Shipyard & Marina Sant’Andrea. Qui grazie alla vasca di alaggio (8,5mt.), alle alte portate dei travel lifts e ai grandi spazi coperti, sono possibili tutti i tipi di intervento sulle imbarcazioni.

Facebook @shipyardmarinasantandrea

Foto © Trofeo de vela Conde de Godò | Oscar Torveo

Comunicato Stampa