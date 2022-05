Nel primo pomeriggio del 29 Maggio, una tromba d’aria si è abbattuta su alcune zone del capoluogo molisano. Numerose le richieste di soccorso al 115 per allagamento di piani interrati, alberi pericolanti e accumuli di grandine che hanno compromesso il traffico veicolare in alcune vie della città. Squadre a lavoro per il lento ripristino della normalità.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79910