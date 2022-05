Cultura. Papatheu (FI): presentato DDL per valorizzare area della Magna Grecia

(DIRE) Roma, 30 Mag. – “Tutelare e promuovere un’area, come quella della Magna Grecia, che rappresenta un patrimonio culturale notevole. E’ questo lo scopo del disegno di legge presentato dal gruppo di Forza Italia a palazzo Madama, a mia prima firma”.

È quanto annuncia in una nota la senatrice siciliana di FI, Urania Papatheu. “Il ddl intende salvaguardare e valorizzare territori la cui eredità è davvero significativa in termini linguistici, storici, museali, turistici ed archeologici”, spiega la parlamentare azzurra, premiata nei giorni scorsi ad Atene con la medaglia di Lord Byron per il suo impegno filo ellenistico nel mondo. (Com/Sor/ Dire) 12:46 30-05-22