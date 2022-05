Migranti. Sbarcano a Pozzallo i 295 della Ocean Viking, tamponi negativi

(DIRE) Palermo, 30 Mag. – Si stanno svolgendo regolarmente le operazioni di sbarco dei 295 immigrati dalla nave Ong Ocean Viking attraccata questa mattina nel porto di Pozzallo, nel Ragusano. I tamponi eseguiti, come annuncia il sindaco Roberto Ammatuna, sono risultati tutti negativi. Cinque immigrati sono stati accompagnati in ospedale a Modica perché affetti da traumi e ferite varie, così come tutte le quattro donne in gravidanza che dovranno eseguire i normali controlli ostetrico-ginecologici.

Sono già stati trasferiti in un centro di accoglienza siciliano i 38 minori non accompagnati. “Ancora una volta Pozzallo svolge un’importante operazione umanitaria – dice Ammatuna -. Salvare vite umane e accogliere è un dovere etico che deve essere sempre praticato senza incertezza alcuna. Al governo italiano e all’Europa il compito di affrontare subito la grande questione delle migrazioni. Al ministro dell’Interno, alla prefettura di Ragusa, al questore, alle forze dell’ordine, alle autorità sanitarie, alla protezione civile e alle organizzazioni umanitarie, ancora una volta, un grazie sentito per l’impegno profuso e per il grande contributo che ha permesso alla macchina dell’accoglienza di funzionare con grande efficienza e umanità”. (Com/Sac/Dire) 17:18 30-05-22