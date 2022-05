Nuoro, scalatori francesi bloccati in parete a Punta Plumare: elisoccorritori in azione

Alle prime luci del mattino del 30 Maggio, l’equipaggio del Drago VF 144 in servizio presso il Reparto Volo di Alghero è intervenuto per soccorrere due scalatori di nazionalità francese che per cause tecniche sono rimasti bloccati in un anfratto sulla parete rocciosa di Punta Plumare, lungo il percorso di trekking “Selvaggio Blu”.

L’equipaggio con gli elisoccorritori a bordo ha raggiunto e recuperato la coppia francese tramite verricello. I due, un uomo ed una donna di circa 60 anni, sono apparsi in buone condizioni fisiche. Dopo il loro soccorso sono stati trasportati all’ospedale di Nuoro per una valutazione sanitaria. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79922