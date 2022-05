Pavia, auto esce di strada e finisce in un fosso: intervengono i Vigili del Fuoco

Nella notte del 29 Maggio, i Vigili del Fuoco di Pavia sono intervenuti per un incidente stradale in via Olevano. Una vettura è uscita dalla sede stradale ribaltandosi all’interno di un fosso senza acqua. Due le persone coinvolte, di cui una uscita dalla macchina autonomamente mentre per l’altra è stato necessario intervenire per liberarla dall’abitacolo. Sul posto il personale sanitario del 118 e della Polizia Stradale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79898