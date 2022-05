Scuola. Landini: settore strategico, da Governo scelte sbagliate

(DIRE) Roma, 30 Mag. – “Le scelte che si fanno non vanno nella direzione giusta. La scuola è un elemento oggi strategico, non solo per quelli che ci lavorano. E’ il momento di potenziare la scuola, quella pubblica, e affrontare il problema che siamo il paese con il più alto tasso di dispersione scolastica. Siamo il paese che ha meno laureati, il paese con più disuguaglianze tra i territori e il paese dove c’e’ una diversità a seconda della famiglia in cui nasci”.

Lo dice il segretario della CGIL, Maurizio Landini, partecipando alla manifestazione indetta dai sindacati della scuola a piazza santi Apostoli. “Oggi il diritto alla formazione e alla conoscenza è fondamentale per combattere le disuguaglianze e la precarietà- prosegue- oggi lo sciopero non riguarda solo la scuola, ma oggi vogliamo dire che il problema della scuola deve diventare un elemento strategico del governo.

Oggi non è così e i presi provvedimenti presi sono sbagliati perche’ non si interviene per decreto su materie che riguardano la contrattazione, questo è un errore”, conclude Landini. (Tar/ Dire) 12:20 30-05-22