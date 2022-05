Senato. Cambio regole covid, interventi senza mascherina con 2 metri distanza

(DIRE) Roma, 30 Mag. – Cambiano le regole in Aula al Senato per l’uso delle mascherine durante gli interventi. Secondo una delibera adottata dal Collegio dei senatori Questori, “ad integrazione e a particolare modifica delle vigenti disposizioni” anticovid, sarà ora possibile per i senatori parlare senza mascherina “da uno dei due banchi delle commissioni, nelle posizioni appositamente indicate, oppure dal loro posto”.

Questo purchè “sia garantita una distanza intepersonale di due metri almeno, in ogni direzione”. La modalità “si applica anche ai rappresentanti del governo nei banchi a loro riservati”. A leggere la delibera, in Aula al Senato, è stato il presidente di turno Roberto Calderoli, comunicando quanto deciso nel pomeriggio dalla riunione dei capigruppo. (Sor/Dire) 18:18 30-05-22