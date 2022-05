Torino: arrestato un 47enne. In casa 20 candelotti artigianali

Nel pomeriggio di Venerdì 27 c.m., personale della Polizia di Stato della Questura di Torino, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ha tratto in arresto un tassista torinese, di anni 47, in quanto sono stati rinvenuti presso la sua abitazione nr. 20 candelotti artigianali contenenti polvere esplosiva.

Lo stesso è altresì indagato per il reato di utilizzo di artifizi esplodenti in occasione di manifestazioni pubbliche poiché lo scorso 5 aprile, durante le contestazioni registratesi a Torino in occasione della visita del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, potrebbe essersi reso responsabile, in ipotesi di accusa, dell’esplosione di una bomba carta.

Si fa presente che l’indagato è da considerarsi non colpevole fino a sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Torino/articolo/6846294ef888b4cd426798920