UE. Energia, Bernini: Intesa su prezzo gas successo Italia

(DIRE) Roma, 30 Mag. – “L’inserimento del tetto al prezzo del gas nella bozza delle conclusioni del Consiglio europeo straordinario è un successo per il governo italiano e per Forza Italia, che lo ha proposto fino dall’inizio della crisi energetica. Gli aumenti abnormi e le manovre speculative hanno già avuto ripercussioni dirompenti sui bilanci di imprese e famiglie, e ora bisogna agire con tempestività per evitare ulteriori danni ed arginare la spirale recessiva. Tetto al prezzo del gas, acquisti e stoccaggio comuni sono gli strumenti per diminuire le entrate di Mosca e bloccare la speculazione”. Lo dichiara in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Lum/ Dire) 17:32 30-05-22