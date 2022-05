USA, ennesime sparatorie in Oklahoma e Tennessee

09:00 – Altre, inutili e mortali sparatorie avvenute in Oklahoma, dove il bilancio è di un morto e sette feriti. La sparatoria sembra essere avvenuta ad un Festival a Taft, nell’Oklahoma orientale. I feriti non sembrano essere in pericolo di vita, mentre una donna di 39 anni sembra essere l’unica vittima. Secondo alcuni testimoni un’accesa discussione ha preceduto gli spari.

A Chattanooga, in Tennessee, 6 giovani hanno riportato ferite di colpi d’arma da fuoco, due di questi sono stati ricoverati in gravi condizioni. Al momento non è chiara la dinamica dello scontro a fuoco.

La strage di martedì scorso ad Uvalde, Texas, sembra aver alzato il livello di attenzione su questo genere di episodi. Tuttavia, il Presidente Joe Biden, a distanza di una settimana non sembra voler agire istantaneamente per reprimere la riproducibilità di questi eventi disastrosi. (Fonte Rai News)