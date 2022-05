Abu Dhabi: verso il futuro sostenibile

Il nostro mondo ogni giorno che passa si avvicina sempre di più ai libri di fantascienza, quelle opere che ci facevano sognare ad occhi aperti. Gli Emirati Arabi ne sanno qualcosa! Chi non vorrebbe una bolletta più economica? Una tecnologia capace di produrre gas per la cucina e il riscaldamento, partendo semplicemente dall’acqua. Sembra una favola, vero? Invece è realtà! Una svolta molto più “Green”, ma specialmente più economica, soprattutto visti gli ultimi pagamenti esorbitanti per via del conflitto in Ucraina.

Una promessa che arriva da Voltage Enterprises, una società tecnologica e scientifica con sede ad Abu Dhabi, l’acqua potrebbe produrre un gas stabile, non solo più accessibile a tutti, ma rappresenterebbe anche una speranza per il nostro pianeta, per salvarlo dal cambiamento climatico.

AO