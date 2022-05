Anche patriarca Kirill in black list dell’UE

L’Unione Europea pare voglia inserire anche il del patriarca Kirill nella black list di coloro che rientrerebbero nel sesto pacchetto di sanzioni. Quest’ultima serie di provvedimenti contro l’economia della Russia e di alcuni suoi noti personaggi dovrebbe essere ufficializzato Mercoledì, dopo la riunione dei 27 al Consiglio Europeo.

Kirill non ha mai fatto mistero delle sue opinioni relativamente all'”operazione speciale” russa in Ucraina, anzi ha sempre apertamente sostenuto le operazioni del Cremlino. Molto discusse e criticate, a tal proposito, alcune sue affermazioni in Occidente.

Fabrizio Pace