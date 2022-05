Api. Colussi: Domani da Roma i giardini della biodiversità

(DIRE) Roma, 31 Mag. – In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, che si celebra il 5 Giugno, entra nel vivo “La casa dei fiori Colussi”, il nuovo progetto sostenibile grazie al quale saranno realizzati in tre città italiane Milano, Roma e Bologna – altrettanti giardini per favorire delle esplosioni di biodiversità e il recupero di aree verdi. Con il coinvolgimento delle scuole saranno create delle oasi con alberi, arbusti e piantine selezionate per attrarre e proteggere le diverse specie di insetti impollinatori come api, farfalle, bombi.

Dopo la tappa milanese, la seconda Casa dei fiori Colussi sarà realizzata a Roma domani, mercoledì 1 giugno, a partire dalle ore 10. Insieme ai novanta ragazzi di quattro classi terze della scuola secondaria di primo grado Istituto Chiodi, con i loro insegnanti parteciperanno anche Katia De Bari, responsabile agricoltura sociale de La Nuova Arca, Maurizio Gubbiotti, presidente di RomaNatura, Sarah Testerini dell’associazione Balduina per il Pineto, Cristina Lupattelli, direttrice marketing del Gruppo Colussi, Valentina Imperato, area sostenibilità di AzzeroCO2.

Nel corso della giornata i ragazzi parteciperanno a delle lezioni di educazione ambientale e riceveranno dei semi e delle piantine per coltivare la biodiversità anche a scuola e sui balconi di casa. ­ (Red/ Dire) 21:20 31-05-22