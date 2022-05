Covid. Bollettino: in Italia 24.267 nuovi casi e 66 decessi

(DIRE) Roma, 31 Mag. – Sono 24.267 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 7.537) e 66 i decessi (ieri 62) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Da Febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 166.697. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 242.060 (ieri 80.177). Il tasso di positività, ieri pari al 9,4%, oggi sale al 10%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un diminuzione dei pazienti negli ospedali. Le terapie intensive sono infatti 7 in meno (ieri -5) con 25 ingressi giornalieri, per un totale di 248. Nei reparti ordinari sono 160 i pazienti in meno (ieri +47), per un totale di 5.121. (Fde/ Dire) 16:52 31-05-22