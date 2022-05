Covid. Calabria: da ieri 833 casi positivi su 5.280 tamponi

Sanita’ – Catanzaro, 31/05/2022

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.121.695 (+5.280). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 389.738 (+833) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3.842 (50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3789 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56652 (56.340 guariti, 312 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 26563 (54 in reparto, 2 in terapia intensiva, 26507 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 75889 (74783 guariti, 1106 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1398 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1381 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39421 (39191 guariti, 230 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3151 (42 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3109 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 140478 (139699 guariti, 779 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2959 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2950 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36750 (36579 guariti, 171 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 230 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

Fonte: https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?28626