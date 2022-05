Da domani il Green Pass ovvero la Certificazione verde per il covid-19, non sarà più indispensabile per varcare i confini italiani.

L’ordinanza del Ministero della Salute che prevede il certificato vaccinale per quanti entrano in Italia ha infatti scadenza 31 Maggio e dalle ultime notizie di governo non verrà ulteriormente prorogato. Il Green Pass decadrà in maniera automatica.

