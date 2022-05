Pensioni: Nisini e Minasi, difendiamo potete acquisto pensioni

Roma, 31 Mag -” Dobbiamo continuare a parlare di questo argomento, per trovare insieme soluzioni che soddisfino i bisogni della collettività” cosi in una nota il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Tiziana Nisini durante l’evento organizzato da Confartigianato Cupla.

“Occasioni come quella di oggi ci permettono di ragionare sul potere di acquisto delle pensioni, esponenzialmente diminuito negli ultimi anni, e che sta mettendo in ginocchio una buona fetta della nostra popolazione che, in taluni casi, coincide purtroppo con le fasce più deboli e che necessitano di maggiori tutele.

La Lega sta conducendo una battaglia per un sistema previdenziale che dia alle pensioni maggiore consistenza, sostenibilità sociale e inclusività e una maggiore flessibilità in uscita permettendo ad ogni persona di uscire liberamente dopo 41 anni di contributi o raggiunti i 62 anni di età” conclude il sottosegretario.

“Gli over 65 hanno capacità di spesa pro-capite più alta degli under 40 e alimentano dunque una grossa fetta di consumi di beni e servizi” così l’assessore della Regione Calabria, Tilde Minasi, coordinatrice nazionale della Commissione Politiche Sociali nella conferenza Regioni e Provincie autonome. “Difendere il potere d’acquisto delle loro pensioni significa, perciò, difendere la stessa economia. Viceversa, non farlo può comportare un alto rischio di migrazioni verso Paesi in cui gli anziani possono vivere meglio. Un fenomeno a cui abbiamo già assistito negli ultimi anni e che rischia di diventare strutturale. A tal proposito, potrebbero essere introdotte agevolazioni per gli over 65 che decidono di trasferirsi nei borghi spopolati o nelle aree del Sud, caratterizzate da clima mite e ospitalità, con la possibilità di rivitalizzare centri ormai disabitati, ripopolandoli, e aiutando l’economia di zone”. conclude l’assessore.