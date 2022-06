Aeroporti. Da Ibiza a Mykonos, a Roma Fiumicino 13 nuove tratte Wizz Air

(DIRE) Roma, 1 Giu. – “Dopo l’apertura di una settima base a Venezia e un impegno rinnovato sul territorio pugliese, Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più sostenibile d’Europa, sta finalmente per partire con le nuove rotte da Roma Fiumicino. Una volta si diceva che tutte le strade portano a Roma, ma in questo caso è innegabile che ormai, grazie a Wizz Air, da Roma Fiumicino si possa andare praticamente ovunque. Le nuove rotte in partenza da giugno riguardano destinazioni estive e balneari, come Ibiza, l’isola più celebre al mondo per la sua vita notturna, Palma de Mallorca, una delle mete più amate dagli italiani, e Minorca, località turistica in forte crescita amata sia dalle famiglie che dalle giovani coppie in cerca di divertimento e spensieratezza”. Lo annuncia Wizz Air in una nota. Tra le nuove rotte in partenza a giugno “non troviamo soltanto la Spagna e le sue isole, ma anche la Grecia e i suoi gioielli incastonati nelle acque del Mediterraneo – Corfù, Creta, Mykonos, ma anche Santorini, Rodi, Zante e Cefalonia – oltre alla stupefacente isola di Lampedusa, rinomata per le sue acque cristalline. Non solo, Wizz Air espande il proprio network con nuovi collegamenti anche verso l’altra parte del Mediterraneo.

A partire dal 6 Giugno sarà infatti possibile volare da Roma Fiumicino anche verso la vivace Spalato, sulla costa croata, e Prevesa, una delle più belle zone dell’Epiro, in Grecia, fra le destinazioni più visitate dagli italiani. Con questi nuovi collegamenti Wizz Air si conferma come il vettore più presente sull’aeroporto di Fiumicino, dove possiede una base inaugurata a novembre 2021, oltre che essere il terzo vettore aereo in Italia”. “Siamo molto felici ed entusiasti di mantenere l’impegno preso con l’aeroporto di Roma Fiumicino a novembre scorso”, dichiara Paulina Gosk, Corporate Communication Manager di Wizz Air. L’Italia, sottolinea, “è per noi un Paese strategico con un mercato in forte espansione, e noi di Wizz Air ci stiamo impegnando affinché venga valorizzato come si deve. Le nuove rotte in partenza a giugno sono l’ennesimo sforzo di Wizz Air nel favorire le esigenze di viaggio degli italiani, che dalla capitale potranno così raggiungere alcuni dei luoghi più celebri del mediterraneo”. I biglietti sono acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app Wizz. (Com/Mgn/ Dire) 18:43 01-06-22