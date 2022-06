Ancona, camion divorato dalle fiamme a Jesi

I Vigili del Fuoco sono interventi nella notte scorsa a Jesi, in via Fontedamo, per l’incendio di un camion a seguito di incidente sotto il ponte dalla linea ferroviaria Ancona -Roma.

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio del mezzo pesante e messo in sicurezza l’area dell’intervento. L’autista del camion è deceduto. Il traffico ferroviario ha subito rallentamenti. Il personale RFI sta effettuando verifiche al ponte.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79973