Carburanti. Guerra: molto probabile nuovo intervento su accise

(DIRE) Roma, 1 Giu. – E’ “molto probabile” un nuovo intervento del governo sulle accise dei carburanti per scongiurare gli aumenti dovuti all’embargo europeo del petrolio. Lo ha annunciato la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra a Mattina 24, intervistata su Rainews 24.

“L’aumento dei prezzi fa anche aumentare il gettito dell’IVA, che non vogliamo mettere nelle casse dello Stato, ma utilizzarlo per abbassare le accise e tenere calmierato il prezzo”. Il governo ha garantito uno sconto alla pompa di 30 centesimi al litro, provvedimento però in scadenza l’8 Luglio. (Lum/ Dire) 12:24 01-06-22