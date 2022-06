Lavoro. UE, Italia seconda per famiglie con adulti senza lavoro

(DIRE) Bruxelles, 1 Giu. – Con il 20% sul totale dei nuclei familiari presenti a livello nazionale, l’Italia è seconda nell’UE dietro il Belgio (che fa registrare una percentuale del 20,1%) per numero di famiglie in cui nessuno degli adulti del nucleo familiare ha un lavoro. La percentuale di famiglie (campione che contiene le coppie senza figli e i nuclei composti da una sola persona) in cui tutti gli adulti del nucleo ha un lavoro è pari al 30% delle totale delle famiglie italiane (solo la Croazia con il 29% fa registrare una percentuale minore per lo stesso dato).

Lo dichiara Eurostat, l’ufficio statistico dell’Ue, nelle statistiche pubblicate nel Giornata mondiale dei genitori istituita dall’Onu. Nelle statistiche l’Italia si posiziona quarta nell’Ue dopo Romania, Francia e Belgio per numero di bambini che vivono in famiglie dove gli adulti del nucleo familiare sono disoccupati (situazione che colpisce il 10,7% dei bambini). Con una percentuale vicina al 70% l’Italia è inoltre nel gruppo di Paesi con la quota più alta di nuclei familiari senza figli. Solo Finlandia, Germania, Svezia, Paesi Bassi, Austria e Lituania hanno fatto registrare percentuali superiori nel 2021. (Pis/Dire) 18:24 01-06-22