Migranti.Il 14 Giugno primo volo Londra-Ruanda per i richiedenti asilo

Nonostante ricorsi in tribunale delle ONG per la difesa dei diritti umani

(DIRE) Roma, 1 Giu. – Dovrebbe partire il 14 Giugno il primo volo aereo che dal Regno Unito trasferirà decine di richiedenti asilo in Ruanda nell’ambito di un contestato meccanismo di proiezione esterna dell’accoglienza annunciato da Londra e Kigali ad aprile. A renderlo noto sono stati media britannici, che rilanciano dichiarazioni del ministero degli Interni e della ministra Priti Patel.

Stando al quotidiano The Indipendent l’Home office, l’equivalente del nostro dicastero degli Interni, sta inviando le notifiche finali per il trasferimento a un primo gruppo di richiedenti asilo delle decine che già a maggio erano stati informati della possibilità di essere inclusi nel programma di invio in Ruanda.

Queste comunicazioni possono ancora essere contestate in tribunale dai destinatari. Non è chiaro il numero e la nazionalità delle persone che verranno imbarcate sul volo diretto a Kigali. Stando a fonti citate dall’emittente Bbc, i richiedenti asilo sono tutte persone che al momento si trovano in centri di detenzione per migranti. Secondo la ong Joint Council for the Welfare of Immigrants, sono di nazionalità siriana oltre una decina dei migranti che verranno trasferiti verso il Ruanda – o deportati, il termine usato da chi denuncia la misura.

Parlando delle numerose critiche di cui è stato oggetto il meccansimo, arrivate anche dalle Nazioni Unite e dalla Chiesa anglicana, Patel ha detto di essere consapevole che “verranno fatti dei tentativi per frustrare il processo e ritardare i trasferimenti” ma ha evidenziato che non si farà “scoraggiare” e che rimarrà “pienamente impegnata a fornire ciò che i cittadini britannici si aspettano”.

Diverse organizzazioni contro la tortura e per la tutela dei diritti umani che hanno contestato la misura in tribunale. A muoversi anche la ong Freedom from Torture, che ha denunciato come illegittimo l’annuncio di Patel in quanto le questioni giudiziarie sollevate non sono ancora state sciolte. (Bri/ Dire)