Parma: sequestrati oltre 5 mila articoli destinati ai bambini privi di marcatura CE

Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, nell’ambito del dispositivo permanente di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, hanno eseguito un intervento nel settore della sicurezza prodotti, sottoponendo a sequestro oltre 5 mila beni non conformi, costituiti da prodotti ludici per bambini, privi della marcatura CE.

Nel corso delle attività ispettive presso tre esercizi commerciali nel comune di Parma e della provincia, infatti, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto numerose confezioni contenenti palloncini in lattice sulle quali non vi era riportato il marchio CE, pronte per la vendita, in violazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. I militari hanno prontamente sottoposto a sequestro amministrativo tali prodotti, in quanto considerati beni privi dei requisiti di sicurezza garantiti dall’Unione Europea, mirati a proteggere i piccoli fruitori e l’ambiente, oltre a garantire la catena di produzione e distribuzione fino al consumatore finale.

Inoltre è stata effettuata la segnalazione degli esercizi commerciali alla competente Camera di Commercio ai fini dell’irrogazione di una sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 10.000,00.

L’attività di servizio della Guardia di Finanza nello specifico settore si colloca nella costante attenzione rivolta al territorio, al fine di contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, contribuendo a garantire una protezione efficace dei consumatori, oltre a salvaguardare le condizioni di equa concorrenza nelle quali gli operatori economici onesti possano operare.