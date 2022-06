Reggio Calabria, Associazione Dedalo: “EU Green Week 2022” presso Circolo Tennis Rocco Polimeni

Per il terzo anno consecutivo, l’Associazione Dedalo è Partner Event dell’evento “EU Green Week”, promosso dall’Unione Europea. La Settimana verde dell’UE è un’opportunità annuale per discutere la politica ambientale europea con i responsabili politici, i principali ambientalisti e le parti interessate dall’Europa e oltre.

L’edizione di quest’anno è incentrata sul Green Deal Europeo, la strategia di crescita sostenibile e trasformativa dell’UE per un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050.

La conferenza, iniziata ieri 30 Maggio e conclusasi oggi Martedì 31 Maggio 2022, ha affrontato molti temi, tra cui economia circolare, inquinamento zero e biodiversità, inoltre si è concentrata su cosa succede alla politica ambientale dell’UE in tempi di crisi.

L’Associazione Dedalo ha così deciso di partecipare con l’evento “KM0” che si terrà al Circolo Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria dal 2 al 5 Giugno 2022.

L’evento comprenderà una mostra d’Arte Contemporanea ispirata ai temi del Green Deel Europeo, in cui esporranno Franchina Avenoso, Giuseppe Iaria, Silvana Marrapodi, Maria Modafferi, Roberto Modafferi, Alfonso Naimo, Stefano Nava, Serecana Federica Passaro, Francesca Perina, Gregorio Procopio, Marisa Sovrano, Sergio Trovato, Beatrice Valenza e Antonella Silvana Villetti.

Accanto alla mostra sarà presente una piccola fiera di prodotti a KM0 provenienti dalle aziende e dai produttori della Città Metropolitana di Reggio Calabria, tra cui emergono Utopia Bijoux di Natasha Fattore, B Style di Brunella Piegaia, Salumi Benedetto, Panificio Latella e Birrificio Reggino.

L’evento sarà animato dall’attore Guest Star Giuseppe Polimeno, che allieterà il pubblico con una rappresentazione teatrale da lui stesso scritta e interpretata dal titolo “Blu Sporco: The Third Place”.

La tematica dello spettacolo scritto dall’attore Giuseppe Polimeno tratta degli effetti nefasti dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento che l’uomo ha portato sulla terra. In questo tempo distopico e futuristico il protagonista deve fare i conti col suo Io fanciullesco, che è stato quasi del tutto represso, ma che prepotentemente ritorna e lo porta involontariamente a scoprire dei cimeli che lo fanno riaffacciare al suo passato e lo portano a cambiare con coraggio.

Venerdì 3 Giugno 2022 il Circolo Tennis ospiterà un evento sul Tennis come sport per tutti e per tutte le età. Sabato 4 e Domenica 5 Giugno, l’Associazione Leggendo tra le Righe presenterà due libri “Anima Green” di Francesco Tassone e “Diario di un Tempo sospeso” di Caterina Azzarà.

