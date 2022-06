Roma. Rapine: nella Capitale tre arresti in poche ore

Comando Provinciale di Roma – Roma , 01/06/2022 14:29

Nelle ultime 24 ore, nel corso dei quotidiani controlli, i Carabinieri del Gruppo di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 3 persone per rapina. Il primo a finire in manette è stato un cittadino romeno di 47 anni, bloccato dai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna in vicolo della Fontana. Secondo la denuncia di una donna, l’uomo l’ha prima minacciata di morte, con lo scopo di farsi consegnare il portafoglio e successivamente, al suo diniego, l’ha colpita due volte al volto procurandole varie contusioni.

In via Padre Semeria, i Carabinieri della Stazione Roma Garbatella hanno arrestato un 29enne romeno, già con precedenti, gravemente indiziato di avere aggredito alle spalle un 43enne romano, nel tentativo di rapinarlo del monopattino sul quale viaggiava. Fallito nell’intento, l’uomo si è dato alla fuga, ma è stato bloccato dai Carabinieri intervenuti. La vittima, visitata presso l’ospedale CTO di Roma è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni per vari traumi e contusioni.

I Carabinieri della Stazione di Roma Prenestina hanno arrestato un 53enne romano, già sottoposto agli arresti domiciliari, gravemente indiziato di aver rapinato un’attività commerciale in via delle Cave di Pietralata. Secondo la denuncia dei responsabili del negozio l’uomo sarebbe entrato e al rifiuto della cassiera di consegnare il denaro contenuto nella cassa, ha tentato di aprire il cassetto del registratore di cassa, prima premendo dei tasti a caso e poi con vari colpi danneggiandolo, senza riuscirci e si è dato alla fuga.

Le immediate ricerche effettuate dai Carabinieri hanno consentito di rintracciare e bloccare il 53enne in via Tiburtina. Tutti gli indagati sono stati condotti in udienza presso le aule di piazzale Clodio e gli arresti sono stati convalidati

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/rapine-nella-capitale-tre-arresti-in-poche-ore