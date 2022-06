JPMorgan avverte: “uragano economico in arrivo”

Che dopo due anni di pandemia covid e con la guerra in Ucraina in atto le prospettive economiche planetarie non fossero del tutto rosee era chiaro a tutti. Ma la situazione in realtà sarebbe ben più drammatica di quanto previsto. E’ di ieri l’allarme lanciato dalla JP Morgan, famosa banca d’affari USA, che per voce del suo AD Jamie Dimon, ha fugato ogni dubbio: “prepararsi ad un uragano economico” questa la sua disamina per i mesi a venire.

L’analisi tiene conto anche della decisione della FED di un innalzamento dei tassi d’interesse. La guerra in Ucraina invece facendo lievitare il costo del petrolio ed influendo sulla produzione di materie prime farà lievitare i prezzi continuando così a dare propulsione all’inflazione.

“Ci aspettiamo un uragano di cui nessuno conosce l’entità. JP Morgan si sta preparando con un approccio molto conservativo sul suo bilancio” continua Jamie Dimon. Il CEO della banca esprime anche un giudizio negativo sulle azioni messe in atto, sino al momento, per proteggere l’Europa da ciò che accadrà al petrolio nel breve periodo.

I cittadini statunitensi già da qualche anno si stanno confrontando con l’aumento dell’inflazione ed hanno bocciato le politiche adottate dal governo Biden per mitigarne gli effetti nefasti. Un’amministrazione politica che è ai minimi storici d’apprezzamento tra gli americani. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace