Reggio Calabria, successo per “Seven” lo spettacolo teatrale del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci

Un meritatissimo successo ieri sera 1° Giugno sul palcoscenico di un gremito Teatro Francesco Cilea per lo spettacolo “Seven” del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria. Un evento che per la sua perfetta riuscita ha visto impegnati dieci docenti e più di un centinaio di alunni nei ruoli di attori, scenografi, ballerini, coreografi e tecnici.

Bravissimi tutti gli studenti che si sono avvicendati sul palco con la sicurezza dei grandi artisti. Complimenti ai Proff. Mila Lucisano e Carmelo Cutrupi, registi dello spettacolo e autori del copione; ai Proff. Santina Bevacqua, Salvatore Annaloro, Domenica Strano per la realizzazione delle scenografie; ai Proff. Marika Aragona e Nicolino Minniti per la realizzazione di locandina ed inviti, trailer e curatela del backstage; ai Proff. Lisa Fiore ed Elda Chirico, per le musiche.

Lo spettacolo è una sapiente rivisitazione del panorama letterario, il cui copione si incentra su una lettura sia ironica che realistica dei sette vizi capitali: l’Avarizia, con la rivisitazione di “Mastro Don Gesualdo” di Giovanni Verga; la Superbia col “Paradiso Perduto” di Milton; l’Accidia con “Madame Bovary” di Flaubert; l’Ira nell’”Otello” di Shakespeare; l’Invidia con la matrigna di Biancaneve; il Peccato di Gola con “Le Golose” di Gozzano; la Lussuria con “La badessa e le brache del prete” di Boccaccio.

La Dott.ssa Serafina Corrado, Dirigente Scolastico, ha guidato e condiviso ogni singola scelta seguendo nello sviluppo l’allestimento dello spettacolo e supportando i suoi docenti. Prezioso il sostegno della DSGA dott.ssa Marinella Cannizzaro e della segreteria.

A supportare, inoltre, l’organizzazione di “Seven” i progetti PON della Regione Calabria avviati dalla scuola quest’anno senza i quali sarebbe stato difficile realizzare il tutto. Un grazie particolare va anche all’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria per l’uso gratuito del Teatro Cilea.

Katia Germanò