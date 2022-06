Ciad. Decretata emergenza alimentare, a rischio milioni di persone

(DIRE) Roma, 3 Giu. – Decretata l’emergenza alimentare e nutritiva in Ciad, sullo sfondo dei timori internazionali per le ricadute del conflitto in Ucraina anche per le forniture di cereali. Il provvedimento, riferisce la stampa di N’Djamena, è stato adottato dal presidente ad interim Mahamat Idriss Deby. “La decisione segue il costante deterioramento quest’anno della situazione alimentare e nutritiva, anche alla luce dei crescenti rischi per le popolazioni se non è garantito l’aiuto umanitario” si legge nel testo del decreto. Secondo le stime delle Nazioni Unite, quest’anno in Ciad le persone bisognose di assistenza sono circa cinque milioni e mezzo, più di un terzo del numero degli abitanti del Paese.

A Marzo il Programma alimentare mondiale (Pam/Wfp) ha calcolato che saranno circa due milioni e 100mila i ciadiani esposti al rischio di malnutrizione “grave” durante la stagione secca, che comincia questo mese.

Secondo la testata Tchad Infos, con la proclamazione dell’emergenza alimentare si mira a mobilitare donatori e partner internazionali per favorire l’aiuto alle fasce e alle regioni più colpite.

Oggi la stampa di N’Djamena ha rilanciato uno studio della Banca mondiale secondo il quale circa il 42 per cento della popolazione nazionale vive al di sotto della soglia di povertà, fissata a 242.094 franchi Cfa. Stando alla ricerca, è invece del 15 per cento la quota delle persone che non riesce a soddisfare i propri bisogni alimentari di base di 2.400 kilocalorie al giorno. (Vig/Dire) 15:21 03-06-22