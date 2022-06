Il 5 Giugno al Circolo Velico Reggio porte aperte. Tutte le novità

Il 5 Giugno il Circolo Velico Reggio, aderisce alla Giornata di Open Day, organizzata dalla Federazione Italiana Vela e dalla Kinder Yoy of moving, per promuovere la cultura del mare e della disciplina della vela. Le porte del Circolo saranno aperte, non solo ai più piccoli, ma a tutti gli amanti del mare e a coloro che vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino quanto sia affascinante il mondo della vela. E’ da ricordare che presso gli uffici dell’ACI si può visitare la mostra di Reggio e il mare, una rassegna fotografica storica che mette in evidenza il DNA marinaro della città e si esaltano i primi quarant’anni di vita del sodalizio reggino.

In questa giornata, per i soggetti con difficoltà motoria, sarà utilizzata una barca della classe Hansa 333, che consente l’utilizzo dell’imbarcazione per chiunque sia portatore di handicap. La vela è educazione, rispetto consapevole di se, attraverso la promozione dell’attività fisica. L’obiettivo della FIV è quello di aumentare i livelli di attività sportiva attraverso il mare, sviluppando una abilità motoria acquisendo comportamenti corretti. Per tale motivo chi ama la vela, ama la natura e il mare e, principalmente, impara a rispettarli.