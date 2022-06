In Africa, la gente ha smesso di richiedere di vaccinarsi contro il Covid-19. L’Aspen Pharmacare, una delle aziende più importanti dei vaccini del continente africano, alla fine 2021, aveva firmato un accordo di licenza per vendere il vaccino Johnson&Johnson per tutta l’Africa. Una svolta importante per contrastare la pandemia. Dopo pochi mesi, la situazione è cambiata del tutto. Solo il 5% ha ricevuto la terza dose in Sud Africa, meno di un terzo hanno ricevuto la seconda.

