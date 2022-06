Incidente mortale tra un’auto e furgone nel reggino, muore un 38enne

Drammatico incidente stradale oggi nel Comune di Seminara (RC) esattamente nella frazione Barritteri, bilancio pesantissimo: una persona è deceduta e due sarebbero in prognosi riservata. La dinamica dell’impatto tra un’Alfa ed un furgone Ford è ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine competenti. L’incidente è avvenuto diverse ora (in tarda mattinata) fa all’altezza dello svincolo autostradale per Bagnara sulla strada la strada provinciale che collega Seminara a Palmi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

