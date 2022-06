Siti web dei porti italiani sotto attacco del collettivo Killnet

07.00 Nelle ultime ore gli hacker di Killnet hanno preso di mira i siti web delle principali autorità portuali italiane. Lavoro in più per gli esperti della Polizia postale al lavoro contro attacchi del tipo DDoS. Gli hacker del collettivo filo-russo Killnet hanno saturato i server rendendo inaccessibili i siti per diverse ore. Il tutto si è risolto con qualche disagio ed un po’ di apprensione.

La cybersecurity italiana “regge” agli attacchi di Killnet che sta rimpinguando le sue fila reclutando nuovi giovani russi, in realtà è l’equivalente di Anonimus della Federazione Russa.

FMP