(DIRE) Roma, 3 Giu. – Prosegue l’intervento dei vigili del fuoco nella galleria Serenissima, a Roma, per lo svio senza ribaltamento della motrice di coda di un treno ad alta velocità. Accompagnati fuori dal tunnel in modo ordinario circa 250 passeggeri, ad ora non risultano feriti. (Zap/ Dire) 17:21 03-06-22