(DIRE) Roma, 3 Giu. – “Lavorare per la pace non e’ un diritto ma un dovere. Andare avanti con la guerra e con le armi significa morte in Ucraina, ma anche che la benzina, la luce, il gas, il diesel, aumenteranno a sproposito, mentre gli stipendi sono bloccati. Mi spiace che soprattutto a sinistra ci siano colleghi che mi criticano. Chi vuole la pace fa bene all’Italia, chi parla solo di guerra e armi fa male all’Italia e ai lavoratori italiani”. Cosi’ Matteo Salvini. (Rai/ Dire) 11:24 03-06-22