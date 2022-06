UniRC XIV International Seminar “Biodiversity Odiversity Management and Conservation”

Dal 6 all’11 giugno 2022 si terrà a Serra San Bruno (VV) il XIV International Seminar “BIODIVERSITY

MANAGEMENT AND CONSERVATION” che quest’anno avrà come tematica specifica “Biodiversity and Sustainability: two important keywords for the future”.

Questo evento scientifico è un appuntamento che si ripete con cadenza annuale sin dal 2007 in diversi stati europei e vi partecipano studiosi e ricercatori provenienti da varie parti del mondo. Anche questa edizione verrà organizzata da Carmelo Maria Musarella e Giovanni Spampinato del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dopo la precedente del 2013 a Gambarie d’Aspromonte (RC).

Il Seminario Internazionale è articolato in simposi tematici che hanno lo scopo di mettere a confronto le ricerche svolte dai vari studiosi europei e di promuovere la diffusione della cultura scientifica.

Sono previsti diversi simposi che toccano differenti tematiche di rilevante interesse per il territorio (l’agricoltura, le foreste, la didattica, l’educazione e l’ecologia) che fanno assumere all’evento anche un’importante valenza culturale.

Il Seminario Internazionale ha, infatti, tradizionalmente il significato non solo di incontro scientifico, ma di evento in grado di stimolare un confronto e un dibattito su tematiche di rilevante interesse per la nostra società. A ciò contribuirà anche la presenza di studiosi di alto livello scientifico provenienti dall’Italia e dall’estero che parteciperanno con relazioni e comunicazioni ai simposi.

In particolare, tra i relatori presenti ci saranno il Prof. Alessandro Chiarucci dell’Università di Bologna, Presidente della Società Botanica Italiana, la Prof.ssa Simonetta Bagella dell’Università di Sassari, Presidente della Società Italiana di Scienza della Vegetazione, il Prof. Carlos Pinto Gomes dell’Università di Évora (Portogallo), membro del Consiglio della Società Portoghese di Fitosociologia, e il Prof. Eusebio Cano Carmona dell’Università di Jaén (Spagna), fondatore del Seminario Internazionale.

Oltre alle sessioni scientifiche che ospiteranno le relazioni dei partecipanti, sono previste anche due escursioni nella meravigliosa cornice dell’area del Parco Regionale delle Serre, con varie tappe: Sentiero Frassati (Serra San Bruno-Mongiana), Villa Vittoria, Ferriere Borboniche, Riserva Marchesale, Bosco Archiforo, Bosco di Stilo, Monte Stella.

L’evento è patrocinato dalle più importanti e prestigiose società scientifiche e istituzioni amministrative.

Reggio Calabria 03 giugno 2022