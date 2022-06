4 Giugno: Hug your Cat Day

Oggi, in ogni casa, si festeggia qualcosa di molto particolare, un momento unico che in tutto il pianeta è conosciuto come “”, o meglio, giorno dell’abbraccio al gatto. Buon Hug your Cat Day! E’ il messaggio con cui l’OIPA ricorda questa singolare ricorrenza per uno degli animali domestici più presenti nelle case dell’uomo sin dai tempi più antichi addirittura nell’antico impero degli egiziani, in cui il gatto veniva venerato come una divinità. L’abbraccio o le coccole al proprio gatto sono d’obbligo in questo giornata (Hug your Cat Day) in cui l’uomo ricambia l’affetto del piccolo amico felino con cui condivide gli spazi in casa.

