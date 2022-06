Finali Nazionali U15. A|X Armani Exchange Olimpia Milano (M) e Roma Team Up (F) Campioni d’Italia 2022

Pordenone. A|X Armani Exchange Olimpia Milano (maschile) e Roma Team Up (femminile) sono le squadre Campioni d’Italia nella categoria Under 15 Eccellenza. I verdetti sono arrivati al termine di una settimana di gioco tra Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.

Nel torneo maschile l’A|X Armani Exchange Olimpia Milano conquista il titolo battendo in una bellissima finale l’Aquila Basket Trento col punteggio, maturato solo nei minuti finali, di 67-59. Lonati è il top scorer per l’Olimpia con 19 punti. Così il coach dei milanesi Simone Halabi: “Sapevamo che sarebbe stata una finale molto dura ma non ci siamo mai disuniti continuando a giocare insieme. Sono molto orgoglioso dei ragazzi e del percorso fatto durante tutta la stagione”. Terzo posto alla Smg Basket School Latina, che ha avuto la meglio sulla Virtus Bologna 71-60 (34 Perez).

Nel torneo femminile la Roma Team Up ha battuto in finale la Libertas Trieste col punteggio di 60-58 trascinata dai 25 punti di Hassan. Così il coach delle romane Tommaso Moscovini: “Complimenti a Trieste perché è stata una finale bellissima anche per merito delle nostre avversarie. Tanti complimenti alle mie ragazze perché hanno messo in campo carattere e determinazione dall’inizio alla fine. Si meritano questo titolo”.

Terzo posto alla Limonta Costa Masnaga, che ha battuto Ororosa Bergamo 57-37 (26 Gorini).

Finale Under 15 maschile – Trofeo Claudio Papini

Finale 1°/2° posto

Aquila Basket Trento 2013 – A|X Armani Exchange Olimpia Milano 59-67

Partiamo dalla fine: se dopo la finale femminile era difficile immaginare un’altra gara tanto equilibrata quanto intensa di emozioni, Milano e Trento hanno dimostrato la bellezza del basket giovanile, regalando al pubblico del PalaCrisafulli un vero spettacolo. Trento parte con più fiducia chiudendo sopra di 4 il primo parziale allungando fino al +13 (26-13) a metà del secondo periodo. Ma Milano piazza il contro-break da 20-2 che stordisce gli avversari, con Lonati autore di 7 punti nel giro di pochi minuti. Si va all’intervallo lungo con Milano avanti di soli due punti, l’equilibrio caratterizza anche il terzo quarto (50 pari) con la tripla di Placinschi a rimettere Trento in piena corsa per il titolo. Gli ultimi dieci minuti mettono in mostra per Milano un Youssef autore di 10 degli ultimi 14 punti, con Trento che paga carissima la tensione negli ultimi possessi che produce alcune velenose palle perse. Milano vince il titolo mettendo quattro giocatori in doppia cifra: Lonati (19), Youssef (17), Garavaglia (14) e Karem (11). Complimenti a Trento arrivata vicinissima al titolo, per la squadra di coach March citazioni per Placinschi (17), Tobia Triggiani (15), Beccara e Dorigotti che chiudono con 10 punti.

Aquila Basket Trento – Olimpia Milano 59-67 (15-11, 18-24, 17-15, 9-17)

Aquila Basket Trento: Trigianni 15 (5/10, 1/4), Placinschi 17 (5/12, 2/2), Beccara 10 (4/6), Zanella 4 (2/3), Dorigotti 10 (4/13), Dei (0/1, 0/2), Iobstraibizzer, Tonina, Andreatta (0/1), Papa, Trigianni 2 (1/1), Mazzurana 1. All. March

Olimpia Milano: Omar 11 (4/11, 1/6), Agnoletto (0/2, 0/1), Lonati 19 (8/19, 1/6), Garavaglia 14 (4/10, 1/7), Gerbasio 2 (1/1, 0/1), Campo (0/1), Greco, Youssef 17 (7/11, 1/3), Belli (0/1, 0/2), Ghezzi, Cortellino (0/1, 0/1), Lomartire 4 (2/4, 0/1). All. Halabi

Finale 3°/4° posto

Virtus Pall. Bologna – Smg Basket School Latina 60-71

Grandissima intensità per la gara che metteva in palio il terzo posto in Italia. Bologna inizia con il piede giusto con i punti di Farina e l’energia di Maurizi, ma Latina resta in scia con il solito Perez. Nel secondo quarto le squadre esauriscono presto il bonus, ma nessuna riesce ad approfittarne dalla lunetta. Ravaioli si sblocca per Latina, che chiude il primo tempo sotto di un punto. Nel terzo periodo regna ancora l’equilibrio, per le V Nere entra in partita Gorgati che inizia a sforacchiare la retina con regolarità, ma per Latina rispondono presenti Perez e Ravaioli, che mette triple pesantissime per impattare la gara. Le squadre proseguono appaiate anche negli ultimi 10′, fino a quando le triple dall’angolo di capitan Perez firmano un break fatale per la Virtus.

Virtus Bologna – SMG Basket School 60-71 (14-13, 19-19, 15-16, 12-23)

Virtus Bologna: Maurizi 5 (1/6, 1/4), Baiocchi 14 (4/9, 1/3), Cavalli 2 (1/3, 0/1), Accorsi 2 (1/2, 0/4), Farina 13 (5/8, 1/2), Gabriele 4 (1/3, 0/1), Bonetti, Corriere, Berlati 5 (1/1, 1/2), Venturi (0/2 da tre), Gorgati 15 (3/5, 2/4), Ussia. All. Venturi

SMG Basket School: Ravaioli 21, Tamaucau 2 (1/9), Antinori 2 (1/3, 0/2), Perez 34 (8/17, 3/4), Talano 4 (2/5), Bottoni 2 (1/1), Macaro 2 (1/3, 0/1), Pistilli, Colarullo (0/1 da tre), Zanier (0/2, 0/3), De Domenico 4 (2/5). All. Selzano

Classifica finale

1° A|X Armani Exchange Olimpia Milano

2° Aquila Basket Trento 2013

3° Smg Basket School Latina

4° Virtus Pall. Bologna

Miglior quintetto

Maikcol Perez (SMG Latina)

Achille Lonati (Olimpia Milano)

Cesare Placinschi (Aquila Trento)

Matteo Baiocchi (Virtus Bologna)

Diego Caravaglia (Olimpia Milano)

Miglior allenatore

Claudio March (Aquila Trento)

Finale Under 15 femminile

Finale 1°/2° posto

Roma Team Up – Libertas Gym e Bk Trieste 60-58

Trieste parte con un 8-0 di parziale grazie a Morri e Iannello a cui risponde la squadra capitolina con un contro parziale che impatta la partita, firmato Hassan. Svanita la tensione iniziale, le due finaliste cominciano a dare spettacolo sul parquet pordenonese: sul 23 pari sono le Tigrotte triestine – trascinate da 6 punti di Iannello – a chiudere il primo tempo avanti di 9. Ma Roma, dopo essere andata sotto di 12 punti (27-39), trova una reazione d’orgoglio corale (a segno ben 4 giocatrici) e si riavvicina sul 36-41. Trieste, però, riesce a chiudere avanti di 1 prima degli ultimi dieci minuti al cardiopalma in cui Hassan, Brandimarte e Lami firmano il sorpasso sulle ragazze di Trieste che sbagliano diverse conclusioni. Il grande cuore triestino porta ad un 5-0 targato Ianezic e Iannello (53-52), Diagne sale in cattedra in difesa e lancia il contropiede con cui Giarrusso riporta Roma sul +5. Iannello da 3 sembra riaprire le speranze triestine ma sempre dai 6.75 Giarrusso mette un’ipoteca pesante per il titolo di Roma, nonostante Morri segni da 3 per le Tigrotte. Ma non basta, il titolo va alla Roma Team Up, con Hassan (25 punti e 23 rimbalzi per la classe 2009), Lami (11) e Brandimarte (10) sugli scudi, mentre restano grandi i meriti delle avversarie triestine con Ianello (21) e Morri (18) a trascinare la Libertas Trieste.

Roma Team Up – Libertas Trieste 60-58 (16-13, 9-21, 19-11, 16-13)

Roma Team Up: Giarrusso 7 (2/7, 1/3), Maggio (0/3), Brandimarte 10 (2/8, 2/6), Lami 11 (5/13, 0/3), Hassan 25 (10/18, 0/1), Diagne 5 (2/6, 0/2), Nicolodi, Peduto, Necci, Franconi, Salerno 2 (1/1, 0/1), Seccacini (0/1 da tre). All. Moscovini

Libertas Trieste: Ianello 21 (4/8, 4/7), Pirozzi 8 (1/5, 2/3), Visintin 3 (0/8, 0/1), Morri 18 (7/14, 1/3), Alberti 5 (1/11, 1/1), Suerz (0/1 da tre), Fauzza, Fonda, Ianezic 3 (1/3, 0/3), Vercelli, Gnesda, Coccoluto. All. Perna

Finale 3°/4° posto

Limonta Costa Masnaga – Ororosa Bergamo 57-37

Match che inizia nel segno dell’equilibrio, con le due squadre a scambiarsi la testa dell’incontro per il 9-8 di fine primo quarto per la Limonta. L’Ororosa si blocca a quota 11 nella seconda frazione, Costa Masnaga allunga sul +11 grazie a Gorini, ma Piccinini riporta le lombarde sul 26-19 di metà gara. La squadra di coach Stazzonelli esce rinvigorita dagli spogliatoi e si lancia all’inseguimento con Poma, ma Gorini in stato di grazia (26 punti, 7 rimbalzi e 5 assist per lei a fine gara) ricaccia indietro l’Ororosa, con la collaborazione di Colombo che confeziona sei punti nel quarto. Le energie cominciano ad esaurirsi per Bergamo, ma le orobiche ci provano fino in fondo con Baldi e Gambirasio. Costa Masnaga riesce però a mantenere il gap e a chiudere la gara a proprio favore.

Limonta Costa Masnaga – Ororosa Bergamo 57-37 (9-8, 17-11, 17-8, 14-10)

Limonta Costa Masnaga: Gorini 26 (7/15, 2/7), Quadrio 4 (0/2, 0/1), Bernasconi 3 (1/4), Villa (0/3, 0/3), Colombo 11 (4/11, 0/1), Algeri 1 (0/1), Songini 2 (1/2), Sanvito, Formenti 2 (1/4, 1/3), Rimoldi 2 (1/1), Lumare, Pedone 6 (3/7). All. Girola

Ororosa Bergamo: Baldi 2 (1/8), Guerini (0/1), Poma 7 (3/11), Gambirasio 9 (3/9, 0/4), Fatou 4 (2/4), Camozzi, Togni 2 (1/3), Zanoni 4 (0/1, 1/1), Piccinini 9 (2/7), Gagnemi, Zappella (0/1), Bonomi. All. Stazzonelli

Classifica finale

1° Roma Team Up

2° Libertas Trieste

3° Limonta Costa Masnaga

4° Ororosa Bergamo

Miglior quintetto

Giulia Pirozzi (Libertas Gym Trieste)

Isabel Hassan (Team Up Roma)

Giorgia Gorini (Costa Masnaga)

Chiara Silvia Poma (Ororosa Basket Bergamo)

Sofia Lami (Team Up Roma)

Miglior allenatore

Tommaso Moscovini (Team Up Roma)

