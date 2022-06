La Spezia, fermato ai giardini pubblici: in arresto per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio

Nel pomeriggio di ieri, verso le ore 17.00, personale della Squadra Volante si portava presso i Giardini Pubblici ove procedeva ad una serie di controlli nei confronti di alcuni ragazzi ivi presenti. Nella circostanza, un giovane cercava di dileguarsi correndo tra i giardinetti e la pista ciclabile.

Raggiunto dagli operatori di polizia, il giovane, un cittadino albanese di 26 anni, consegnava un paio di involucri trasparenti contenti circa 13 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana che, stante la forma sproporzionata del contenuto, faceva presupporre che fosse stata oggetto di probabile cessione a terzi; fatto questo avvalorato dalla presenza nel portafogli dello stesso di una somma di 220 euro suddivisa in varie banconote e che confermava i sospetti degli agenti vista la numerosa presenze delle banconote da 5€, somma con cui solitamente viene pagato l’acquisto delle singole infiorescenze di marijuana.

Nel corso del controllo il predetto ammetteva di detenere altra sostanza stupefacente nella propria abitazione, che veniva quindi sottoposta ad ulteriore perquisizione. Infatti, all’interno di una stanza adibita a magazzino, venivano rinvenute due grosse buste in plastica contenenti un quantitativo di infiorescenza di marijuana del peso complessivo di kg.1,820 che venivano debitamente sequestrate unitamente allo stupefacente consegnato in precedenza, alla somma di denaro e a due bilancini di precisione rinvenuti durante la perquisizione domiciliare.

Accompagnato presso gli uffici della questura per gli adempimenti del caso, il giovane veniva tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio, ed associato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima di questa mattina, durante il quale l’A.G. ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di dimora nel comune della Spezia e il divieto di uscire dal proprio domicilio dalle ore 21.00 alle ore 07.00.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/LaSpezia/articolo/2445629b28a83405d707129738