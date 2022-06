L’Etiopia e l’Uganda assieme

Il ministro della Difesa dell’Uganda Vincent Ssempijja, ha comunicato che non adotterà provvedimenti che possano andare in senso inverso per ristabilire la pace in Etiopia, per mantenere un rapporto fraterno con Addis Abeba, la capitale dell’Etiopia. Il Ministro ha ricordato che tra i due paesi c’è sempre stato un aiuto reciproco, anche alla lotta per contrastare il terrorismo in Somalia e nel Sud Sudan. Azione congiunta ricordata dall’ ambasciatrice Alemtshay.

L’Uguanda, non sosterrà il Fronte Popolare di Liberazione del Tigrè (TPLF), perché quest’ultimo pare stia agendo in modo distante da quelle che potrebbero essere trattive di pace. Rendendo così vani tutti i gesti distensivi compiuti fino al momento..

AO