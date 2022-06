Mattinata all’insegna dello sport sul Lungomare di Reggio Calabria

Si è svolta questa mattina anche a Reggio Calabria, sul Lungomare, un manifestazione a sfondo sportivo patrocinata dal CONI che ha visto la presenza di moltissime associazioni sportive della città di Reggio Calabria. I ragazzi di tantissime società presenti sul territorio che sono impegnate nelle più svariate discipline (rugby, basket, danza, arti marziali, canoa, vi hanno preso parte).

Una breve presentazione dell’evento, i ringraziamenti di rito alle autorità locali ed ai vertici delle Forze dell’Ordine Presenti, la doverosa premiazione per i risultati raggiunti di alcuni club, il rammarico per gli anni forzatamente sprecati a causa della pandemia covid-19 e poi finalmente tanto sport e tanto divertimento on the road. Una bella mattinata che i ragazzi hanno speso all’insegna dello sport per lo più insieme ai genitori.

FR