Nigeria. Assalto di uomini armati in una chiesa cristiana a Owo, 50 vittime

(DIRE) Roma, 5 Giu. – Un appello alla popolazione a non attuare rappresaglie, “prendendo la legge nelle proprie mani”, è stato diffuso oggi dal governatore dello Stato nigeriano di Ondo dopo un assalto condotto da un gruppo di uomini armati in una chiesa cattolica. Fonti concordanti hanno riferito di morti e di feriti ma resta difficile per ora tracciare un bilancio.

L’episodio si è verificato nella città di Owo, nel sud-ovest del Paese, mentre nella chiesa di Saint Francis si stava concludendo il servizio religioso. Secondo il quotidiano Daily Trust, padre Andrew Abayomi, il parroco locale, ha riferito che religiosi e fedeli sono rimasti bloccati all’interno del luogo di culto per circa 20 minuti mentre si sentivano risuonare spari.

Altre fonti, come testimoni citati dal giornale This Day, hanno riferito di un’esplosione e che tra le vittime ci sono bambini. Il governatore di Ondo, Rotimi Akeredolu, si è detto “sotto shock” per quello che ha definito “un agguato vile e satanico” nei contro persone innocenti. (Vig/Dire) 20:24 05-06-22