Nigeria: progetto gasdotto verso l’Europa

Il Governo della Nigeria, ha dato l’ok alla società Nigerian National Petroleum Corporation (gestita dallo stato) per avviare un gasdotto verso l’Europa, l’impianto attraverserà anche il vicino stato del Marocco. Un progetto che frutterà economicamente molto all’Africa. Il gas “viaggerà” in 15 paesi del continente africano. Il Viceministro per le risorse petrolifere, Timipre Sylva, ha dichiarato che si parlerà di finanziamenti solo dopo la progettazione ingegneristica del gasdotto. La Nigeria è uno dei maggiori produttori di petrolio, e con delle enormi riserve di gas naturale.

