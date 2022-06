Reggio Calabria ancora un rogo di rifiuti nel quartiere Ciccarello, situazione al degrado nonostante i tanti cassonetti

E’ una vergogna che la zona di Ciccarello sia continuamente soggetta a disservizi dovuti alla spazzatura. Nonostante l’Amministrazione Comunale abbia optato per mettere i cassonetti “Alla vecchia maniera” o per meglio dire si sia miseramente arresa, il problema di un accumulo sproporzionato di rifiuti persiste.

Quindi poi i soliti incivili mettono fuoco ai cumuli di indifferenziata per “smaltire”, inquinando l’aria con il fumo ed il terreno con i liquami. Il fatto è purtroppo di facile comprensione.

Essendoci i cassonetti pubblici e non quelli per la differenziata chiunque si può fermare a buttare la spazzatura. Ecco quindi che tutti coloro che evadono la tassa comunale sui rifiuti si recano nella zona a disfarsi dei propri in modo da rimanere sconosciuti all’erario comunale. Il danno è però doppio in quanto la capienza della lunga fila di grandi cassonetti non può in ogni caso far fronte alla mole enorme di immondizia che si accumula. Ecco quindi che il piromane di turno o i giustiziere incivile decidono il “fai da te” per eliminare tutto quello che i servizi dell’amministrazione non riescono a raccogliere.

Oggi l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale hanno scongiurato l’allargarsi del rogo ma la situazione è di degrado assoluto. Continueremo a raccogliere le segnalazioni, nella speranza che chi di dovere si faccia carico di risolvere il problema alla radice … ma…

FR