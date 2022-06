Concluso il PON “modulo verde”, progetto avviato dall’istituto comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua diretto dal prof. Carlo Milidone

Nell’ambito delle progettualità del Programma Operativo Nazionale “Un PONte verso il futuro” realizzato dall’I.C. “Galluppi-Collodi-Bevacqua” diretto dal Prof. Carlo MILIDONE, gli alunni delle classi quinte del plesso “Collodi” hanno concluso le attività relative al progetto intitolato “Modulo Verde”. Guidati dal docente esperto Saverio Bruno GRANDE e dalla docente tutor Giusy LANZETTA, Mercoledì 1 Giugno, gli studenti si sono recati al Parco-Ludico-Tecnologico-Ambientale “Ecolandia” per trascorrere il pomeriggio a contatto con la natura e partecipare ad una serie di attività pratiche esperienziali tra cui l’estrazione del DNA da una matrice vegetale.

Il modulo che i ragazzi hanno frequentato, dimostrando molto interesse e partecipazione, ha avuto quale scopo l’analisi e l’approfondimento di alcune tematiche relative alle scienze naturali oltre che la comprensione delle connessioni esistenti con contenuti formativi specifici afferenti ai campi della biologia/sostenibilità ambientale/cittadinanza attiva. Il percorso è stato finalizzato non solo a far conseguire nuovi apprendimenti (conoscenze), ma anche ad avviare gli studenti ad un’osservazione più curiosa e più attenta degli elementi con cui possiedono un contatto quotidiano e diversificato, sviluppando intuizioni, riflessioni, scoperte attraverso esperimenti didattici mirati e attività laboratoriali (creazione dell’orto didattico e della compostiera).

Tra le molteplici tematiche, sono state approfonditi alcuni aspetti legati a: tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale; strumenti e mezzi per la coltivazione, riconoscimento e coltivazione di specie ornamentali/officinali/ortive. Il percorso ha previsto interessanti attività di apprendimento e sperimentazione condotte quasi esclusivamente plain air nell’aria cortilizia annessa al plesso di appartenenza. I temi trattati, le modalità ed i tempi del progetto sono stati ritenuti aspetti stimolanti per la conoscenza dei principali fenomeni, che caratterizzano la vita degli esseri viventi. In generale le attività in itinere sono state momento di verifica delle aspettative ed hanno permesso di mettere a punto, le strategie didattiche più efficaci, nonché di apportare contributi personali, da parte di ciascun alunno, arricchendo il percorso formativo. Le varie attività hanno fornito indicazioni sulle abilità operative degli alunni, hanno stimolato il pensiero critico, le capacità di indagare e di risolvere problemi.