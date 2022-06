Concluso “KM0” dell’Associazione Dedalo Partner Event dell’evento “EU Green Week”

Si è conclusa ieri, 05 giugno 2022, l’evento “Km0” presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria organizzato dall’Associazione Dedalo, Partner Event dell’evento “EU Green Week”, promosso dall’Unione Europea, incentrata quest’anno sul Green Deal Europeo.

L’evento, iniziato il 02 giugno e gestito in prima persona dalla Presidente dell’Associazione Dedalo, Silvana Marrapodi, è stato il connubio di diverse iniziative: mostra d’arte, fiera di prodotti, presentazioni di libri, incontro sullo sport e rappresentazione teatrale, che hanno intrattenuto soci del circolo e non.

Nella mostra d’Arte Contemporanea, ispirata proprio ai temi del Green Deal Europeo, hanno esposto le loro opere: Franchina Avenoso, Giuseppe Iaria, Silvana Marrapodi, Maria Modafferi, Roberto Modafferi, Alfonso Naimo, Stefano Nava, Serecana Federica Passaro, Francesca Perina, Gregorio Procopio, Marisa Sovrano, Sergio Trovato, Beatrice Valenza e Antonella Silvana Villetti.

Ispirati dai temi della Green Week, gli artisti hanno realizzato opere d’arte uniche che sono state molto apprezzate dai visitatori della mostra. Liberando il loro estro hanno rappresentato sia paesaggi reali del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dove la natura e l’uomo si incontrano e convivono, sia paesaggi e situazioni immaginarie in cui la natura regna sovrana. Alcuni, invece, hanno preferito ritrarre solo soggetti naturali: fiori, alberi, piante, che si combinano in un tripudio di colori, forme e materiali utilizzati. I fotografi hanno, invece, ritratto scene in cui uomo e natura si incontrano e vivono in armonia tra loro.

Presente anche una piccola fiera di prodotti enogastronomici a Km0, provenienti dalle aziende e dai produttori del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, tra cui Utopia Bijoux di Natasha Fattore, B Style di Brunella Piegaia, Salumi Benedetto, Panificio Latella e Birrificio Reggino.

Il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” oltre ad ospitare l’intero evento, nella giornata del 3 Giugno ha promosso un incontro sul tennis come sport sostenibile per tutti e per tutte le età. Uno sport praticato all’aria aperta, che non comporta utilizzo di motori e che può considerarsi sostenibile in quanto ha un impatto decisamente ridotto sull’ambiente.

Sabato 4 e Domenica 5 Giugno, l’Associazione “Leggendo Tra Le Righe” con la vice presidente Katia Germanò, ha presentato due libri: “Anima Green” (Laruffa Editore) di Francesco Tassone e “Diario di un Tempo sospeso” (Albatros) di Caterina Azzarà. In linea con le tematiche del Green Deal Europeo, i libri trattano di ecologia, ambiente, benessere, pandemia, rinascita interiore. “Anima Green” è un libro delicato e al tempo stesso profondo. Non ti insegna nulla, ne ha la pretesa di educarti. Si siede con Te tra i segreti della Natura e le sue rigorose logiche. È uno spazio inesplorato dove puoi condividere il tuo sentire ecologico. Anima Green parla di Te, del tuo senso del benessere e dell’ambiente in cui vivi. Parla di quel soffio green che alita tra Te ed il miracolo della Vita. In “Diario di un tempo sospeso” il mondo si ferma, gli esseri umani si chiudono in casa con il fiato sospeso, increduli per quello che sta succedendo. Isolamento e solitudine sono le parole d’ordine per mesi. Tutto quello che sembra esistere è l’attesa… E in questa costretta attesa e solitudine, una donna guarda il suo mondo, il suo passato, la sua intera vita. Due libri diversi ma al tempo stesso simili perché entrambi parlano del nostro modo di essere e di sentire in correlazione con l’ambiente che ci circonda e con la natura. Gli autori dopo aver esposto in maniera coinvolgente ed approfondita i temi del proprio libro hanno coinvolto l’entusiasta pubblico presente con domande e letture.

Tutte le giornate dell’evento sono state animate dall’attore Guest Star Giuseppe Polimeno, con una rappresentazione teatrale da lui stesso scritta e interpretata dal titolo “Blu Sporco: The Third Place”. La tematica dello spettacolo, che ha riscosso un notevole successo, tratta degli effetti nefasti dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento che l’uomo ha portato sulla terra. In questo tempo distopico e futuristico il protagonista deve fare i conti col suo Io fanciullesco, che è stato quasi del tutto represso, ma che prepotentemente ritorna e lo porta involontariamente a scoprire dei cimeli che lo fanno riaffacciare al suo passato e lo portano a cambiare con coraggio.

Con questi quattro giorni dedicati all’ambiente l’Associazione Dedalo e tutti i partner dell’evento hanno cercato nel loro piccolo di fare la propria parte, come nella favola del colibrì. I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l’Europa ed il mondo. Per superare queste sfide, il Green Deal Europeo, o Patto Verde europeo, trasformerà l’UE in un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, garantendo che: nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra; la crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse; nessuna persona e nessun luogo siano trascurati. Il Green Deal europeo è anche la nostra ancora di salvezza per lasciarci alle spalle la pandemia di COVID-19. Un terzo dei 1800 miliardi di euro di investimenti del piano per la ripresa di NextGenerationEU e il bilancio settennale dell’UE lo finanzieranno, si legge su ec.europa.eu.

Katia Germanò