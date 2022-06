Giappone. Covid, scadute e distrutte 740mila dosi vaccino Moderna

(DIRE) Tokyo, 6 Giu. – Secondo i dati diffusi dai reparti sanitari delle 47 prefetture giapponesi, raccolti dal ministero della Salute, sono state finora oltre 740mila le dosi di vaccino prodotte dalla casa farmaceutica statunitense Moderna Inc. ad essere state distrutte a causa della scadenza. I dati, che interessano in particolare 27 delle 52 grandi città esaminate, riflettono la riluttanza della popolazione più giovane a ricevere la terza dose di richiamo e la scarsa fiducia da parte delle persone verso il vaccino in questione, a causa del più elevato numero di casi di reazione allergica riscontrati rispetto al vaccino Pfizer. Ad oggi, secondo quanto diffuso dal ministero, sono 75 milioni i giapponesi ad aver ricevuto la terza dose di richiamo, di cui circa 31 milioni hanno ricevuto il vaccino Moderna, mentre circa 44 milioni hanno preferito quello Pfizer. (Jief/Dire) 09:30 06-06-22