Incendi. Oggi 13 in Sardegna, per uno necessario intervento aereo

(DIRE) Cagliari, 6 Giu. – Oggi su un totale di 13 incendi occorsi sul territorio regionale sardo, si segnala un incendio, per la soppressione del quale il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche il mezzo aereo del sistema regionale antincendio. In agro del Comune di Milis località “Piscu Piu”, per il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Seneghe, coadiuvata dal gruppo Gauf giunto sul posto con un’autobotte ed un pick-up e dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del Cfva di Fenosu. L’incendio ha interessato una zona ricca di terreni coltivi di difficile accesso, la superficie totale è di circa due ettari. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo, grazie al pronto intervento, si sono concluse alle ore 17.15. Sul posto è tutt’ora presente la pattuglia della Stazione di Seneghe impegnata con la bonifica con attrezzi manuali al fine di scongiurare eventuali ripartenze. (Red/ Dire) 18:55 06-06-22