Nigeria: vieta la vendita di carne di animali selvatici

In Nigeria, il governo ha vietato la vendita di carne di animali selvatici, per contrastare la diffusione del virus del vaiolo delle scimmie. Sono 21 i casi registrati in Nigeria su una popolazione di circa 160 milioni di abitanti, solo 6 in questo mese. Il mondo ha conosciuto questo virus un paio di settimane fa.

Nel 2017 vi era stata un epidemia, i casi maggiori furono registrati negli stati registrati meridionali, ma intorno al 2020 il virus si è “spostato” verso il centro, in base a quanto dichiara l’ONU (Fonte: AfricaRivista.it).